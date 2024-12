Milan, Conceiçao: "Ai giocatori devono brillare gli occhi. Tiki Taka? Per me conta metterla dentro"

Quanto è importante il suo orgoglio, quanto è importante San Siro?

Sono orgoglioso, è un piacere essere qui in una squadra così grande che ho conosciuto da giocatore. I tifosi sono l'anima del club, senza di loro è difficile vivere e crescere e noi dobbiamo rispettare questi valori. Dobbiamo lavorare tanto per essere all'altezza del Milan. Se sono qui qualcosa non va bene. Non è colpa soltanto di una persona. Non c'è tanto tempo ma non cerchiamo scuse, dobbiamo lavorare per vincere.



Quali sono i suoi concetti? Ha parlato con suo figlio?

Ho cinque figli che sento tutti i giorni. Francisco a casa è mio figlio, a livello professionale sarà un avversario. Noi possiamo cambiare sistema, dopo c'è tutto lo spirito e la mentalità della qualità. Vivo intensamente la partita e voglio che i miei giocatori lo facciano come me, proprio come i tifosi. I giocatori devono avere gli occhi che brillano.



Che cosa non ha funzionato al Milan?

Non è una cosa ma ci sono varie cose. Penso che Paulo ha avuto anche bellissimi periodi qui, altri non tanto, ma questo fa parte del mestiere dell'allenatore. Cerchiamo sempre la perfezione, ma non è possibile. Giochiamo contro avversari di qualità, sia in Italia che in Champions League, ma noi siamo preparati per questo.