Milan, arriva Sergio Conceiçao: gli aggiornamenti LIVE

Lo sbarco di Conceiçao è previsto per le 14, poi andrà subito a Milanello per dirigere il primo allenamento. Secondo voci circolate sui social il portoghese sarebbe stato a Milano sin dalla serata di ieri ma la verità è un'altra: domenica non era in città e, anzi, ha visto la partita con la Roma in tv da un'altra località.