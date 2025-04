Champions Asia: delusione per CR7 e Pioli, Al Nassr ko e Kawasaki in finale

Bruciante delusione per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e del tecnico Stefano Pioli. La squadra saudita è stata sconfitta per 3-2 dal Kawasaki Frontale nella seconda semifinale della Champions League asiatica, e saranno quindi i giapponesi a disputare la finale di sabato con un altro club saudita, l'Al Ahli di Firmino e Kessié. Kawasaki in vantaggio al 10' con Ito, pari dell'Al Nassr al 28' con l'ex Liverpool Sadio Mané, ma al 41' Ozeki riporta avanti i nipponici. La terza rete del Frontale arriva al 31' st con Ienaga, poi Yahya fissa il risultato sul 3-2 segnando a tre minuti dalla fine. Ultimi brividi per i sauditi un'occasione da gol sprecata da Jhon Duran e una parata decisiva di Yamaguchi su Ronaldo nel tempo di recupero. Palpabile la delusione di CR7 a fine partita, visto che è uscito scuotendo la testa e con un'espressione visibilmente contrariata: per lui ancora nessun trofeo da quando gioca nell'Al Nassr.