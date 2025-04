Lampo Marcus Thuram, che dopo 30" ha portato in vantaggio l'Inter sul campo del Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Quello dell'attaccante francese è il gol più veloce in una semifinale nella storia della Champions League. Per Thuram si tratta del quarto gol in dodici presenze in questa edizione della competizione, dopo quello allo Young Boys nella fase a girone unico e i due al Feyenoord nella doppia sfida degli ottavi.