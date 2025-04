Torino, Zapata a Superga fa le prove per il 4 maggio

Il capitano del Torino, Duvan Zapata, è salito a Superga. L'attaccante colombiano è stato immortalato da un tifoso che si trovava davanti alla lapide del Grande Torino, accompagnato all'addetto stampa del club granata, Piero Venera. Zapata, infatti, ha voluto cominciare a "fare le prove" in vista di domenica, quando ricorreranno i 76 anni dalla tragedia degli Invincibili. E, da capitano, avrà per la prima volta l'onore e l'onere di leggere i nomi dei 31 caduti tra giocatori, staff tecnico, membri dell'equipaggio e giornalisti a bordo dell'aereo che andò a schiantarsi sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. L'immagine di Zapata davanti alla lapide ha subito fatto il giro dei social e Zapata si è preso gli applausi virtuali da parte di tanti tifosi: il colombiano, infatti, vuole farsi trovare pronto in vista del momento più toccante della giornata.