Milan, Conceiçao perde anche Theo Hernandez: niente match contro la Roma

Serata di forfait all'Olimpico: se la Roma dovrà rinunciare ad Artem Dovbyk, non convocato, il Milan non potrà contare su Theo Hernandez. La formazione di Sergio Conceiçao nelle ultime due giornate dovrà per forza di cose vincere per provare a sperare in un piazzamento europeo per la prossima stagione e la sfida in casa dei giallorossi è uno scontro diretto in tal senso. Il terzino francese però non sarà a disposizione del tecnico, fuori per una forte contusione alla coscia, risultata particolarmente dolorosa.