Milan, Conceiçao pensa anche all'Inter: Leao rischia la panchina col Napoli. Fofana ancora out

Un occhio al Napoli, l'altro all'Inter in vista della semifinale di Coppa Italia programmata per mercoledì sera (esclusiva Mediaset). Sergio Conceiçao sta ragionando sul Milan da schierare al Maradona in ottica del doppio impegno, e a farne le spese potrebbe essere Rafa Leao. Reduce dai 138 minuti giocati con il Portogallo in Nations League, l'ex Lille rischia seriamente di finire in panchina in favore di Joao Felix, schierato in un inedito 4-3-3 con Abraham e Pulisic a completare il reparto offensivo.