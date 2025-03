Milan, Conceiçao: "Non era facile, abbiamo vinto con merito. Reijnders può giocare ovunque"

"La mia esultanza? È stata quella di un allenatore che ha visto la squadra sbagliare un paio di gol dopo 15' poi che ha avuto difficoltà contro un Como in partita. Nell'intervallo abbiamo parlato e cercato di ricominciare a fare le cose che avevamo preparato. Non è stata una partita bellissima ma abbiamo vinto con merito". Sergio Conceiçao commenta così il successo del Milan in rimonta sul Como. "Non era facile perché perdevamo 1-0 e avevamo davanti una squadra ben allenata e che sa bene quello che fa, noi abbiamo cominciato dopo a mettere in pratica quello che abbiamo preparato. Potevamo fare anche più di due gol - ha detto il tecnico rossonero a Dazn - Fofana? Ha giocato tanto nella prima parte della stagione e ci sono periodi dove uno deve riposare un po'. Ogni giocatore che entra deve sempre aiutare la squadra e questo mi rende felice. Anche Tammy è entrato molto bene e Loftus Cheek ha dato peso alla squadra. Sono entrati con il giusto atteggiamento. Gimenez? Sta lavorando tanto, lo vedo focalizzato in tutto quello che facciamo. Non è facile in Italia contro le squadre ben organizzate e difensivamente forti. C'è bisogno di un periodo normale per adattarsi. Sarà molto importante per il resto della stagione, ne sono sicuro. Dove fa meglio Reijnders? Gioca bene ovunque".