Milan, Conceiçao: "Maignan è tranquillo, dobbiamo partire forte. Due punte? Non siamo ancora pronti"

Venerdì sera, in quel di Udine, il Milan aprirà ufficialmente la 31esima giornata di Serie A. I rossoneri, che saranno privi di Gimenez causa infortunio, vogliono tornare a vincere dopo il ko di Napoli e i pareggi con Inter (in Coppa Italia) e Fiorentina. Complice la sosta, i rossoneri non c'entrano i tre punti da quasi un mese. Nella conferenza stampa della vigilia Conceiçao ha escluso l'utilizzo delle due punte "Non siamo pronti, non abbiamo equilibrio" senza però svelare il sostituto di Walker. L'obiettivo, ha ribadito il portoghese "è partire forte". Inevitabile una domanda sullo striscione offensivo esposto dai tifosi friulani contro Maignan, successivamente rimosso: "Mike deve stare tranquillo e pensare alla partita. Al resto penseranno le autorità competenti"