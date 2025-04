Dopo lo striscione interviene la curva dell'Udinese: "Maignan, noi non dimentichiamo. E non siamo razzisti"

"Friuli, Udine e la Curva Nord non sono razzisti - si legge nella nota del tifo organizzato bianconero -. Dimostriamolo. Il nostro dissenso verso Mike Maignan (il popolo friulano non dimentica), fatto in maniera civile senza cadere in atteggiamenti discriminatori. Andiamo oltre le risonanze mediatiche più o meno pilotate, facciamoci sentire rimanendo nei canoni della correttezza da sempre a noi riconosciuti. Ora e sempre forza Udinese".