Milan, con Calabria ko scatta l’ora di Kalulu e Florenzi

VICE-CALABRIA

Il terzino francese si riprende la ‘sua’ fascia e per lui può essere la grande occasione, l’ex Roma è disponibile e carico: “Che fortuna poter dialogare con Paolo Maldini. Una leggenda dello stesso calibro di Totti”

Come spesso capita, la pausa nazionali ha creato più di qualche problema a Stefano Pioli, ma il tecnico del Milan ha già dimostrato diverse volte di saper gestire al meglio le emergenze e per farlo anche questa volta punta forte su due giocatori che fin qui si sono visti poco o pochissimo: Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi. Con Calabria finito ko in azzurro, infatti, i candidati per sostituirlo nel tour de force che aspetta i rossoneri nelle prossime settimane sono il giovane francese e l’ex Roma, tornato finalmente a disposizione. Getty Images

Per la sfida alla Fiorentina di sabato sera il favorito per una maglia da titolare sembra essere l’ex Lione, che nelle due stagioni a Milano si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa da Stefano Pioli (prima da terzino destro, poi da difensore centrale e infine, nel derby, anche da terzino sinistro). Il tecnico si affiderà ancora a lui, che contro i viola potrà riprendersi la ‘sua’ fascia, spinto forse anche dal fatto che quest’anno Kalulu è un vero e proprio talismano: il classe 2000 ha giocato infatti solamente 331 minuti, ma con lui in campo il Milan non ha mai subito gol né campionato né in Champions League.

Come detto però gli impegni che attendono il Diavolo nelle prossime settimane sono molti e quindi sicuramente ci sarà un’alternanza con Florenzi. L’ex Roma è più portato a offendere che a difendere, ma nella sua carriera ha ricoperto più volte il ruolo di esterno di difesa ed è pronto a dare il suo contributo dopo essere rimasto forzatamente ai box per lungo tempo. Di certo chi può spiegargli come fare è Maldini: “Ho la fortuna di poter dialogare con Paolo, una leggenda dello stesso calibro di Totti e De Rossi – ha detto in un’intervista a Skrill - Quando penso al Milan mi vengono in mente i numerosi campioni che hanno vestito questa maglia”. Florenzi scalpita, Kalulu è un talismano: Calabria può recuperare con calma.

