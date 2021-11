Milan, è allarme esterni: stiramento per Calabria, anche Ballo Touré ko

EMERGENZA TERZINI

Per il terzino azzurro si tratta di stiramento, incerti i tempi di recupero, il senegalese non ha giocato contro Togo e Congo per presunti problemi muscolari

Ancora notizie negative dopo la sosta nazionali per il Milan e Stefano Pioli, che con ogni probabilità andranno a Firenze in piena emergenza terzini. Gli esami a cui si è sottoposto Davide Calabria, che aveva lasciato il ritiro azzurro dopo Italia-Svizzera di venerdì sera, hanno evidenziato uno stiramento al polpaccio che andrà valutato progressivamente nel corso di questa settimana ma che rischia di tenerlo lontano dai campi a lungo. Problemi anche per Fodé Ballo-Touré, che non ha giocato le partite contro Togo e Congo con la sua Nazionale perché, come ha spiegato il ct Aliou Cissé: “Ci siamo resi conto che aveva problemi muscolari". Getty Images

Il Milan non ha ancora comunicato niente di ufficiale sulle condizioni fisiche dell'ex Monaco e Lille, ma è molto probabile che sarà indisponibile per la partita di sabato sera a Firenze. Come non sarà disponibile Calabria, il cui infortunio verrà tenuto d’occhio per valutare che tipo di terapia attuare. Il terzino azzurro sarà sicuramente in tribuna sia nel match di sabato del Franchi, sia nella decisiva trasferta per il futuro europeo in casa dell’Atletico Madrid del 24 novembre: la speranza in casa rossonera è di riaverlo almeno per fine mese, magari per il turno infrasettimanale contro il Genoa del 1 dicembre, ma i tempi di recupero sono incerti e ogni previsione al momento lascia il tempo che trova.

Per le prossime partite allora Pioli studia le alternative: le soluzioni portano a Pierre Kalulu, già schierato seppur fuori ruolo come vice-Calabria a destra, o ad Alessandro Florenzi, che in settimana si è allenato in gruppo ed è pronto a tornare in campo.

Vedi anche Milan Milan, Kessie è sempre più lontano: occasione Renato Sanches