Milan, chi si rivede: Pioli rispolvera Saelemaekers

VERSO TORINO-MILAN

Il belga verso una maglia da titolare al posto del deludente Messias. Kessie sarà preferito a Diaz

Era sparito dai radar, scivolato nelle gerarchie rossonere alle spalle di Messias, giocatore ritenuto più importante in zona gol. Ora, però, che il Milan ha bisogno di freschezza e fantasia, Pioli è pronto a ributtarlo nella mischia. Rispetto al pareggio contro il Bologna, la novità più importante è il ritorno dal primo minuto di Alexis Saelemaekers, pronto a riprendersi la sua fascia destra e a rifornire al meglio Olivier Giroud e, a gara in corso, Zlatan Ibrahimovic.

Anche perché, buttati via due punti contro i rossoblù e con le avversarie ormai a ridosso, scherzare non è più possibile e il Milan, a Torino, ha sulla carta l'impegno più difficili tra le tre contendenti allo scudetto. E allora spazio ad Alexis, che ha qualcosa da farsi perdonare dalla vittoriosa trasferta di Napoli - quanto può pesare il suo gol sbagliato nel finale... -, ed è bene che ci sia con le gambe e con la testa, data la recente abitudine di giocarsi un po' addosso.

Anche perché, quali che saranno gli acquisti del mercato estivo, Saelemaekers in queste ultime sette giornate si gioca un po' di futuro in rossonero. Magari a giugno, dalle sue parti, atterrerà Asensio, inseguito dai rossoneri e obiettivamente di un altro livello, in ogni caso dai tre sottopunta Pioli vuole più gol e Alexis ultimamente non finisce più nel tabellino alla voce marcatori. Insomma, con Saelemaekers si torna all'antico, alla ricerca di equilibrio e fantasia per scardinare la resistenza granata senza però prestare il fianco all'avversario. Per questo, probabilmente, oltre al belga partirà dal primo minuto anche Kessie, che alla fine Pioli dovrebbe preferire a Diaz alle spalle di Giroud. Per il resto sarà il solito Milan, con Kalulu ormai confermatissimo al fianco di Tomori, il neo papà Theo a sinistra a far coppia con Leao e Oli a fare la staffetta con Ibra.