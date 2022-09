Milan, che sfortuna: anche Kjaer è malconcio, botta alla caviglia

© Getty Images

Dopo Theo Hernandez, Tonali e Maignan, il Milan è preoccupato per le condizioni di Simon Kjaer. Il difensore si è fermato con la sua Danimarca dopo aver giocato con la Croazia. L'infortunio non sembra essere grave, ma c'è comunque apprensione per la botta subita alla caviglia. Sono attesi aggiornamenti clinici, ma il ct Hjulmand ha tranquillizzato i rossoneri via stampa: "Kjaer ha sentito un leggero dolore alla caviglia, quindi andrà valutato. Non lo manderemo a casa adesso. Siamo appena atterrati (di ritorno dalla Croazia). Allo stato attuale, l'idea è quella che rimanga qui con noi". Il 33enne difensore dovrebbe essere comunque a disposizione di Pioli al rientro dalla sosta per la sfida con l'Empoli, ma di questi tempi il condizionale è d'obbligo in casa Milan.