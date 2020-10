Milan, che bella scoperta Diogo Dalot: "Un piacere, San Siro" 

In campionato come in Europa il Milan continua a correre e il segreto potrebbe averlo svelato Stefano Pioli dopo la brillante vitoria di San Siro sullo Sparta Praga: "Ho la fortuna di allenare tanti titolari". Una frase che può sembrare di circostanza, ma che mai come nel caso dei rossoneri corrisponde alla realtà e l'esempio più lampante è rappresentato da Diogo Dalot. Il terzino di proprietà dello United, schierato al posto di Theo Hernandez dopo il debutto sull'altra fascia di una settimana fa, ha bagnato il suo esordio al Meazza con una grande prestazione condita da un gol e un assist che gli sono valsi anche la nomination nella top 11 Uefa del secondo turno di Europa League.