Motivazione, errori tecnici e l'assenza di Rabiot: ecco cosa ha frenato la rimonta del Milan

La ricerca delle spiegazioni per la sconfitta dell’Olimpico è un’operazione che va sviluppata a vari livelli. Prima di tutto c’è un problema motivazionale. È chiaro che la squadra nel suo insieme non è scesa in campo con gli stessi stimoli che aveva nel derby. Non ci ha messo la stessa attenzione e la stessa rabbia. Soprattutto pensando ad alcuni uomini-chiave. Leao, tanto per fare un esempio quasi scontato, ha disputato una gara svogliata e poco costruttiva. Il suo compagno d’attacco Pulisic ci ha messo qualcosa in più ma da tempo ha perso la precisione nelle conclusioni che aveva caratterizzato la prima parte della sua stagione. Molti uno contro uno sono stati persi dai milanisti contro attaccanti e centrocampisti della Lazio e anche questo è un segnale.