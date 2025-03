Milan, Cardinale rafforza Furlani: sarà lui a scegliere il ds

La trasferta americana sembra quindi aver riportato ordine tra le anime in conflitto all'interno della società, Furlani (rappresentante della parte della società legata al fondo Elliott) ha ricevuto da Cardinale le rassicurazioni che confidava di avere e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per individuare i profili ritenuti più idonei dall'ad. Furlani incontrerà Paratici, Tare e anche Berta (che comunque sarebbe intenzionato a dire di no perché avrebbe già un accordo con l'Arsenal), ma non è da escludere che possano prendere piede anche delle opzioni alternative.