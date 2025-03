Milan, questione ds: ultimo tentativo per Berta, poi partita a due Tare-Paratici

L'uomo che aveva tuttavia messo tutti d'accordo - e continua a farlo - è invece Andrea Berta, ex ds dell'Atletico Madrid e da tempo promesso - anche qualcosa di più - all'Arsenal. Il Milan ha fatto di tutto per convincerlo a rivedere i propri piani, tentativi ripetuti ma sinora vani. Eppure un'ultima chiamata verrà fatta oggi stesso: ecco perché questo sabato potrebbe essere doppiamente cruciale. Poche speranze, tuttavia. Il garbato diniego di Berta è dettato dal fatto che con i Gunners è praticamente tutto fatto ma in assenza del nero su bianco la proprietà RedBird ha dato mandato a un suo legale di provare un ultimo affondo. Solo dopo, in caso negativo, il campo verrà abbandonato. A quel punto la partita sarà esclusivamente tra Tare e Paratici.