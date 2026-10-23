Milan, Maignan dopo il gesto contro il Bournemouth: "Non era intenzionale ma ho dato una cattiva immagine"

Mike Maignan ha voluto spiegare sui social l'espulsione ricevuta contro il Bournemouth: "Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo creare dello spazio nella mia zona in area. Sfortunatamente, questo ha portate a dare una cattiva immagine, in particolare ai più giovani. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia. Conoscono le mie intenzioni e mollare non ne fa mai parte. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni date da alcune persone e da certi media".