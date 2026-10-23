Milan, Maignan dopo il gesto contro il Bournemouth: "Non era intenzionale ma ho dato una cattiva immagine"

Maignan, mani in faccia all'avversario su corner: rosso diretto contro il Bournemouth
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Mike Maignan ha voluto spiegare sui social l'espulsione ricevuta contro il Bournemouth: "Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo creare dello spazio nella mia zona in area. Sfortunatamente, questo ha portate a dare una cattiva immagine, in particolare ai più giovani. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia. Conoscono le mie intenzioni e mollare non ne fa mai parte. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni date da alcune persone e da certi media".
Il cartellino rosso era arrivato nel corso del primo tempo di Bournemouth-Milan di Europa League. Al minuto 28, su azione da corner, il portiere rossonero ha messo le mani in faccia ad Adams spedendolo per terra. Immediato l'intervento dell'arbitro Vassilis Fotias che ha espulso il numero uno francese. In porta è andato Torriani, entrato al posto di Hutchinson.
Il gesto del capitano ha complicato una partita già in salita: il francese è il primo portiere rossonero a ricevere un'espulsione diretta nelle principali competizioni europee. E per lui è la prima in carriera in Europa, la seconda in rossonero dopo quella in un Genoa-Milan del 7 ottobre 2023 (in porta ci finì Giroud).
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