Lecce, Di Francesco: "Ci teniamo il secondo tempo per ripartire"

"Nel primo tempo la Juve ha alzato la qualità del gioco, sono stati più bravi e noi abbiamo sofferto perché se non controlli la palla poi fai fatica. Abbiamo preso gol un po' ingenuamente, poi quando ci siamo riassestati abbiamo fatto meglio anche se il secondo gol ci ha tagliato le gambe". Così l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco intervenuto a Sky Sport, dopo la sconfitta in campionato contro la Juve. "Ottimo il secondo tempo, in cui abbiamo attaccato molto meglio. Prima o poi arriveranno anche i gol degli attaccanti, perché sono fondamentali. Ci teniamo la prestazione del secondo tempo per ripartire".