Un Milan a due facce ma Amorim ha tanti alibi: ora testa a Bologna e al derby

Quello vittorioso al Bluenergy Stadium è stato un Milan perfetto o quasi. Ha rischiato poco o niente. Ha trovato il gol dopo 5 minuti e mezzo con una geniale intuizione di Modric (svelto e preciso a battere la punizione e a mettere Pulisic davanti al portiere), ha retto bene la reazione bianconera di inizio ripresa e ha chiuso in pratica la contesa dopo 65 minuti. A ben vedere lo 0-2 finale avrebbe potuto essere ancora più rotondo, tra la traversa colpita da Ramos e un paio di occasioni d'oro capitate a Bartesaghi e ancora a Pulisic.