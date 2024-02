Milan, Camarda non si ferma più: gol alla Van Basten con la Primavera

IL GIOIELLO

Fantastico gol di testa del 16enne attaccante, che ha riportato alla mente il capolavoro dell'olandese nel 1989 contro il Real Madrid

© twitter Francesco Camarda continua a brillare con la Primavera del Milan. Nel match contro il Sassuolo, il 16enne attaccante ha segnato una doppietta: dopo aver sbloccato il match su rigore, Camarda ha realizzato il momentaneo 3-0 con un fantastico colpo di testa nel recupero del primo tempo che agli appassionati di calcio ha riportato alla mente il capolavoro di Marco Van Basten nel 1989 nel mitico stadio Bernabeu contro il Real Madrid. Per la cronaca la sfida è poi finita 3-3.

Camarda si è avventato come un bomber di razza su un cross da sinistra e appena dentro l'area con un potente colpo di testa ha beffato il portiere del Sassuolo. "Non ho un vero e proprio idolo. Pensando al passato, guardo i video di van Basten . Sono solo da ammirare e provare a imitare" aveva raccontato qualche giorno fa ai giornalisti presenti al Trofeo Italo Galbiati, dedicato allo storico collaboratore di Fabio Capello. Tra il dire e il fare ce ne passa, ma non per Camarda, un autentico predestinato.

IL FANTASTICO GOL DI CAMARDA



