Camarda, ancora tu: super-gol con la Primavera, il Milan gode  

L'esordio in Serie A a 15 anni (il più giovane in Serie A), oggi un super-gol in Primavera, l'ennesimo, dopo le grandi giocate in Youth League. Il milanista Francesco Camarda non smette di stupire e fa ancora parlare di sè con una gran in rete in quel di Cagliari. Il classe 2008, servito in profondità con un lancio lungo, ha realizzato un tris degno di nota. Grande aggancio in area di rigore, avversario saltato e scavetto a battere il portiere dei sardi. Un gol, quello del 15enne, che sta facendo il giro dei social: i tifosi rossoneri non vedono l'ora di osservarlo costantemente in prima squadra.