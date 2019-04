Milan, Caldara in esclusiva: "Mi sento in debito col club, voglio la Champions"

26/04/2019

Dopo una stagione vissuta da spettatore a causa degli infortuni che l'hanno colpito, Mattia Caldara è rientrato tra i titolari nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio e ora uno dei grandi colpi dell'estate dei rossoneri ha un solo obiettivo: portare il Milan in Champions League: "Per me significherebbe tantissimo, da una stagione da dimenticare diventerebbe una stagione da ricordare, vorrei dare una mano al Milan a tornare in Champions dopo un po' di anni. Per me sarebbe davvero una liberazione interiore, perché mi sento in debito con la società, i tifosi e il mister, non sono riuscito a dare quello che volevo, quindi per me sarebbe bellissimo".