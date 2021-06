Milan, c'è la data del raduno: si riparte l'8 luglio

LA NUOVA STAGIONE

La squadra si ritroverà a Milanello

Il Milan ha reso nota la data del via della prossima stagione, quella del ritorno in Champions League dopo 7 lunghi anni. La squadra, agli ordini di mister Pioli, si ritroverà l'8 luglio nel centro sportivo di Milanello. Per dare l'annuncio il club rossonero ha scelto un tweet con 5 calciatori: Ibra in primo piano circondato da Kessie, Theo Hernandez, Romagnoli e Leao. Non c'è Calhanoglu, in scadenza e che deciderà il suo futuro dopo gli Europei, sorprende un po' la presenza degli ultimi due al centro di voci di mercato.

Romagnoli, in scadenza nel 2022, potrebbe entrare in uno scambio con Junior Firpo del Barcellona. Per Leao sarebbe in arrivo un'offerta dalla Premier League, mentre Theo Hernandez piace al Psg, ma per privarsene ai rossoneri deve arrivare un'offerta davvero irrinunciabile.



L'ANNUNCIO DEL MILAN