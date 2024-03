Milan, buone notizie da Maignan: solo contusione

MILAN

Le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto il portiere francese hanno dato esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio

Milan, tegola Maignan: costretto al cambio









1 di 6 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Da video

© acmilan.com

© x

© x

© x 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Non dovrebbe essere niente di grave, è stato sfortunato, abbiamo poi 'sprecato'. Uno slot con quel cambio, ma è andata bene la partita". Dopo la vittoria sul campo dello Slavia Praga Stefano Pioli era stato profetico sulle condizioni di Mike Maignan, costretto a uscire per un infortunio al ginocchio dopo pochi minuti del primo tempo, perché le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto il portiere francese del Milan questa mattina hanno dato esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso. Per Magic Mike si tratta dunque solo di una contusione al ginocchio destro e il numero 16 potrebbe già recuperare per la sfida sul campo del Verona di domenica pomeriggio.

Per Maignan, che già nell’immediato post gara della sfida di Europa League aveva tranquillizzato tutti, si tratta quindi solo di una forte contusione e ora resta da capire se riuscirà a recuperare la sfida di campionato contro l'Hellas. Nelle giornata di sabato il portiere francese farà un test sul campo: se non dovesse avvertire dolore allora sarà regolarmente tra i pali al Bentegodi, in caso contrario giocherà Sportiello.

Vedi anche Milan Milan, la Procura cerca l'intermediario RedBird dei contatti con Pif