Milan, è bufera dopo l'umiliazione di Bergamo: Maldini e Boban più fragili

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, la disfatta di Bergamo ha scoperchiato il proverbiale vaso di Pandora in casa rossonera, dove sarebbe in atto un vero e proprio tutti contro tutti.

"Sul mercato cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che ci permetteranno di fare" ha detto Boban nel dopo partita e questa frase avrebbe fatto decisamente arrabbiare la proprietà, che ritiene che i 160 milioni investiti solo nel 2019 non siano pochi, ma siano stati spesi male. La dirigenza è tutta sotto accusa, ma in particolare lo è Paolo Maldini, a cui viene imputata la responsabilità di aver costruito una squadra con il quarto monte ingaggi della Serie A che alla fine del girone di andata è undicesima in classifica con la metà dei punti dell'Inter. Una responsabilità pesante, tanto che stando al Corriere diverse persone in presidenza vorrebbero le dimissioni dell'ex capitano.

La posizione di Maldini è quindi sempre più debole, come lo è quella di Boban, e allora l'unica speranza per i tifosi rossoneri sembra essere l'imminente mercato di gennaio, che però porta con sé diversi interrogativi. E non riguardano la risposta di Ibra che i milanisti aspettano ormai da un mese. Come può questo Milan attrarre giocatori di primo livello in grado di ribaltare le sorti di una stagione maledetta? Più la squadra perde, più perde valore, più perde appeal e allora come farà questo Milan a trattenere i talenti che ha in rosa? Il contratto di Donnarumma scade tra un anno e mezzo, Paquetà sta volando verso Parigi e cosa succederà quando qualcuno farà un'offerta per Theo Hernandez?

Non sarà di certo un sereno e felice Natale in casa Milan.