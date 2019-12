Milan, Paquetà in uscita: Leonardo vuole portarlo a Parigi

MILAN

Il Milan chiude il 2019 come peggio non avrebbe potuto, tornando a perdere con 5 gol di scarto 21 anni dopo il 5-0 subito all'Olimpico dalla Roma. Dopo la sfida con l'Atalanta Zvonimir Boban è stato durissimo e ha anche annunciato che il club si muoverà sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli (che "non è in discussione"). Aspettando la risposta di Ibrahimovic e in attesa di conoscere nuovi nomi in entrata, però, si parla soprattutto di cessioni, perché stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com in uscita in direzione Parigi ci sarebbe Lucas Paquetà. Atalanta da impazzire, Milan travolto



















































Il Milan chiude un 2019 assolutamente negativo con una pesantissima sconfitta sul campo dell'Atalanta e con 21 punti in classifica. Nel lunch match della 17esima giornata di Serie A, i rossoneri a Bergamo vengono dominati per tutta la partita dai padroni di casa, che si impongono con un clamoroso 5-0 grazie al gran gol del Papu Gomez nel primo tempo e alle reti di Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel nella ripresa. I nerazzurri dilagano, festeggiano il pokerissimo e mettono il quarto posto della Roma nel mirino.

























































Il centrocampista brasiliano, assente a Bergamo per squalifica, è arrivato un anno fa a Milano dal Flamengo per volere di Leonardo, che ora lo vorrebbe con sé anche al Psg tanto che la trattativa tra i due club sarebbe già ben avviata. In via Aldo Rossi non hanno intenzione di fare prestiti e stanno pensando si fare cassa con la cessione di Paquetà, che con Pioli non ha mai convinto ed è partito quasi sempre dalla panchina. Al momento non ci sono certezze sulle cifre, ma il Milan non svenderà il giocatore e chiederà almeno la cifra pagata l'anno scorso al Flamengo (35 milioni più bonus).

Per rinforzare il suo centrocampo il Psg guarda in Italia, perché stando ai media francesi i parigini sarebbero vicini ad un altro giocatore del nostro campionato: Emre Can. Il tedesco alla Juve gioca pochissimo e le ultime deludenti prestazioni hanno convinto Paratici della necessità di trovargli una nuova sistemazione. Bianconeri e Psg lavorano ad uno scambio tra l'ex Liverpool e Leandro Paredes, che in Francia non si è mai pienamente ambientato ma che è un giocatore molto stimato dal responsabile dell'area tecnica bianconera sin dai tempi della Roma.

