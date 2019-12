Milan, Boban: "Imbarazzanti! Ko tremendo, terribile perdere così"

PAROLE DURE

Partita pessima e risultato umiliante. Il Milan è uscito frastornato dalla sfida contro l'Atalanta e nel post partita Zvonimir Boban, dirigente rossonero, ha usato parole forti e decise per fotografare quanto accaduto a Bergamo: "La prestazione non c'è stata, fa molto male. Addirittura imbarazzante, questo non può essere il Milan. Oggi è giusto essere sconcertati perché si tratta di una sconfitta terribile, è tremendo perdere 5-0. Dobbiamo pensare tanto e pensare bene, reagire ed avere carattere. Noi restiamo supercontenti di Pioli, non c'entra nulla con il ko di oggi. Il mercato? Succederà qualcosa, ma non è semplice".

"Oggi parlare dei singoli è difficile - ha proseguito Boban - tutta la squadra dall'inizio alla fine non ha reagito, non ha saputo uscirne fuori e trovare la maniera di giocarla con la testa in maniera diversa visto che l'avversario era superiore sotto tutti gli aspetti". Una squadra che necessità di miglioramenti sul piano della personalità, dell'esperienza e della qualità: "Cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che potremo fare, dobbiamo pensare bene e migliorare la squadra. Perdere fa sempre male, vorremmo essere subito competitivi, sappiamo che non lo possiamo essere, ci vuole un po' di tempo, in un anno o in sei mesi non si può rifare il Milan di Berlusconi. Questa partita è una brutta botta, bisogna svegliarsi e reagire. Riposarsi? Mica tanto, non sarà un bel Natale".