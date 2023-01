Milan-Bennacer, intesa sul rinnovo: 4 mln all'anno fino al 2027

MANOVRE ROSSONERE

Settimana decisiva per Leao: atteso a Milano l'agente del portoghese, il padre è già in città

© Getty Images Rinnovo sempre più vicino per Ismael Bennacer. Il Milan e il centrocampista algerino hanno raggiunto infatti un accordo di massima per prolungare il contratto e mettere tutto nero su bianco. Cifre alla mano, si parla di un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2027. E per blindare il prezioso jolly del centrocampo di Pioli ormai mancherebbero soltanto firma e annuncio ufficiale. Una conferma importante per i rossoneri, che nel frattempo continuano a lavorare anche sul fronte Leao.

Al momento per il rinnovo dell'attaccante portoghese non si registrano novità di rilievo, ma presto potrebbero arrivare notizie cruciali sul futuro del giocatore in rossonero. Settimana prossima, infatti, potrebbe essere una tappa decisiva per fare il punto della situazione e fissare alcuni paletti per capire le reali intenzioni delle parti in causa. Nei prossimi giorni è atteso a Milano l'agente di Leao, mentre il padre è già arrivato in città.

A entrambi il Milan presenterà la sua offerta, con la speranza di poter chiudere la questione in tempi brevi e senza ulteriori giochi al rialzo. Per prolungare il contratto del portoghese, Maldini & Co. ribadiranno la proposta di 7 milioni di euro a stagione. Un'offerta molto importante per le casse rossonere. Dopo Bennacer, il Milan prova a piazzare la "doppietta" con Leao nel giro di pochi giorni.