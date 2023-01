Milan, per gennaio la priorità sono i rinnovi

MANOVRE ROSSONERE

Il nome di Leao è quello in cima alla lista, ma il club è al lavoro per chiudere anche con Bennacer e Giroud

“Il mio consiglio è di restare con noi perché da noi si sta bene. Glielo dico tutti i giorni, ma è quello che vuole anche lui, io la vedo quella felicità di stare con noi”. Cit. Stefano Pioli. “Non pensa al mercato, è un giocatore del Milan e vuole restare con noi, si è visto anche dopo il gol. Ce lo dobbiamo solo tenere stretto e volergli bene". Cit. Sandro Tonali. Dopo la vittoria di Salerno e l'ennesima grande prova di Rafa Leao, il mondo rossonero si stringe intorno alla sua stella, la coccola e prova ad allontanare le voci di mercato.

La stessa cosa che da mesi cercano di fare Maldini e Massara, che da tempo lavorano al rinnovo di contratto del portoghese, in scadenza nel 2024, e che nei prossimi giorni hanno in programma un altro incontro con il suo procuratore.

La proposta che i dirigenti metteranno sul tavolo, che dovrebbe essere di 6,5 milioni di parte fissa più 1,2 di bonus, è il massimo che il Milan può offrire e renderebbe Leao il più pagato della rosa. I contatti con il papà e l'avvocato del giocatore sono continui e la fiducia sembra crescere sempre più. Gioca a favore del club la volontà di Leao di rimanere, ma la situazione è complicata e le parti stanno cercando di risolvere tutti i problemi, compreso quello della multa da 19 milioni da pagare allo Sporting Lisbona.

Il rinnovo di Leao è una priorità, la gara di Salerno l'ha dimostrato ancora una volta, come ha dimostrato che per andare a pieni giri il motore rossonero ha bisogno di Ismael Bennacer, anche lui in scadenza nel 2024 e anche lui in odore di rinnovo. Il primo incontro con l'agente del centrocampista algerino, Enzo Raiola, è stato positivo e si discute ormai solo di bonus: stipendio da 4 mln bonus inclusi è l'offerta, 4+bonus è la richiesta. Poi in secondo piano c'è anche la questione della clausola, ma in casa rossonera c'è una discreta fiducia.

Come c'è fiducia per il prolungamento di Olivier Giroud, in scadenza a fine stagione. L'attaccante francese ancora una volta a Salerno ha risposto presente nonostante le fatiche mondiali e da inizio stagione in rossonero ha già segnato 9 volte, ma la carta d'identità non mente. Motivo per cui i discorsi per il suo rinnovo entreranno nel vivo più avanti nel corso della stagione.

Nella prima gara del nuovo anno il Milan è ripartito dai suoi vecchi leader, ora deve blindarli.

