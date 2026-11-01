Milan, Amorim: "Orgoglioso del gruppo. Scudetto? Serve un percorso, non cambia tutto in un mese"

Un approccio subito positivo dei rossoneri, a cui non è mancata la fiducia: "Cerco di leggere e di interpretare ciò che mi dice la squadra. Avevo la sensazione che potevamo essere competitivi. Ho visto una squadra calma e concentrata, quindi ho avuto grande fiducia". Modric, Rabiot e Pulisic fanno la differenza? "Non solo loro, è tutto l'ambiente e la concentrazione della squadra. Mi piace il modo in cui giocano e si esprimono. Vorrei parlare di Pavlovic e De Winter, per il modo in cui sono scesi in campo e contro una squadra così forte in area. Poi ci sono giocatori come Rabiot, Pulisic, Moreira, siamo stati una squadra migliore".