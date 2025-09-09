Milan: Leao e Nkunku ancora a parte, gruppo al completo da giovedì

A Milanello si attendono ancora i rientri di Modric, Pulisic, Gimenez, Rabiot e Maignan
Il Milan è tornato al lavoro in vista del match di campionato di domenica sera, quando a San Siro arriverà il Bologna. Per i rossoneri, che oltre ad andare a caccia dei tre punti vorranno provare a mettersi alle spalle la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia, si è trattato di un primo allenamento a ranghi ridotti, visto che gli ultimi rientri dagli impegni internazionali sono previsti solo per giovedì.
Ancora lavoro a parte per Rafa Leao e Christopher Nkunku: il primo sta ancora recuperando dall'infortunio al polpaccio accusato nel match di Coppa Italia contro il Bari a metà agosto, il secondo sta invece proseguendo nel programma personalizzato per ritrovare la miglior condizione fisica. Nessuno dei due dovrebbe riuscire a partire titolare nella sfida ai rossoblù, ma Max Allegri conta di averli entrambi in panchina. Defaticante per Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, appena rientrati dagli impegni col Belgio.
Per mercoledì è atteso Luka Modric, impegnato in serata contro la Repubblica Ceca con la sua Croazia, mentre giovedì si riuniranno al gruppo Pulisic e Gimenez, entrambi reduci da viaggi intercontinentali dopo le amichevoli di Usa e Messico contro Giappone e Corea del Sud, oltre ai francesi Rabiot e Maignan. Il centrocampista ex Juve ha buone chance di partire dal 1', anche se qualche indicazione in più sulle scelte di formazione la si avrà inevitabilmente tra venerdì e sabato, quando Allegri avrà lavorato con il gruppo al completo.
