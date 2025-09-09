Logo SportMediaset
MILAN

Milan: Leao e Nkunku ancora a parte, gruppo al completo da giovedì

A Milanello si attendono ancora i rientri di Modric, Pulisic, Gimenez, Rabiot e Maignan

09 Set 2025 - 19:52

Il Milan è tornato al lavoro in vista del match di campionato di domenica sera, quando a San Siro arriverà il Bologna. Per i rossoneri, che oltre ad andare a caccia dei tre punti vorranno provare a mettersi alle spalle la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia, si è trattato di un primo allenamento a ranghi ridotti, visto che gli ultimi rientri dagli impegni internazionali sono previsti solo per giovedì.

Ancora lavoro a parte per Rafa Leao e Christopher Nkunku: il primo sta ancora recuperando dall'infortunio al polpaccio accusato nel match di Coppa Italia contro il Bari a metà agosto, il secondo sta invece proseguendo nel programma personalizzato per ritrovare la miglior condizione fisica. Nessuno dei due dovrebbe riuscire a partire titolare nella sfida ai rossoblù, ma Max Allegri conta di averli entrambi in panchina. Defaticante per Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, appena rientrati dagli impegni col Belgio.

Per mercoledì è atteso Luka Modric, impegnato in serata contro la Repubblica Ceca con la sua Croazia, mentre giovedì si riuniranno al gruppo PulisicGimenez, entrambi reduci da viaggi intercontinentali dopo le amichevoli di Usa e Messico contro Giappone e Corea del Sud, oltre ai francesi Rabiot e Maignan. Il centrocampista ex Juve ha buone chance di partire dal 1', anche se qualche indicazione in più sulle scelte di formazione la si avrà inevitabilmente tra venerdì e sabato, quando Allegri avrà lavorato con il gruppo al completo.

