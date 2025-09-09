Milan: Leao e Nkunku ancora a parte, gruppo al completo da giovedì

Per mercoledì è atteso Luka Modric, impegnato in serata contro la Repubblica Ceca con la sua Croazia, mentre giovedì si riuniranno al gruppo Pulisic e Gimenez, entrambi reduci da viaggi intercontinentali dopo le amichevoli di Usa e Messico contro Giappone e Corea del Sud, oltre ai francesi Rabiot e Maignan. Il centrocampista ex Juve ha buone chance di partire dal 1', anche se qualche indicazione in più sulle scelte di formazione la si avrà inevitabilmente tra venerdì e sabato, quando Allegri avrà lavorato con il gruppo al completo.