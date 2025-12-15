FIFAe World Cup 25 featuring eFootball, vincono Thailandia e Polonia

La finale della divisione console ha visto scontrarsi due squadre europee: Polonia e Italia. Dopo un pareggio 1-1 nella prima partita, è arrivata lo scontro decisivo. La Polonia ha sbloccato il risultato poco prima dell'intervallo, poi ha mantenuto una difesa impenetrabile per assicurarsi il titolo di campione assoluto. Il polacco Zilo ha dichiarato: "È molto speciale per me, soprattutto perché sono qui con mio fratello. Sono davvero orgoglioso di noi“. Il suo compagno di squadra Ostrybuch ha aggiunto: ”Abbiamo dimostrato di essere i migliori e abbiamo giocato in modo incredibile. Non potrei essere più soddisfatto".