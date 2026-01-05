Il Lecce contro la Roma recupera Sottil, out Morente

Nessuna conferenza di vigilia gara per il Lecce. Così come accaduto per la sfida contro la Juve, anche stavolta il tecnico Di Francesco ha preferito il silenzio dopo lo stop di due turni inflitti dal giudice sportivo: in silenzio anche il suo vice Del Rosso. Alle porte l'incontro di domani pomeriggio (ore 18) contro la Roma. A guidare i giallorossi dalla panchina ancora una volta Del Rosso, che dovrà fronteggiare una situazione di emergenza tra centrocampo e attacco. Si va verso la conferma dell'undici schierato contro la Juventus, con l'impiego dal primo minuto dell'esterno difensivo Danilo Veiga. Ancora assente Coulibaly, che disputerà i quarti di finale di Coppa d'Africa con il Mali, così come Berisha, che prosegue nel lavoro di recupero dall'infortunio muscolare. Torna disponibile l'esterno Sottil, assente contro la Juve per una dolenzia alla schiena, ma destinato alla panchina. Ancora out Morente, alle prese con una fascite plantare.