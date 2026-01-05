Sassuolo, contro la Juventus torna Konè

Archiviato il pareggio per 1 a 1 nel derby tutto emiliano contro il Parma, il Sassuolo è pronto a sfidare, tre le mura amiche,del Mapei Stadium, la Juventus con una variazione e un dubbio in avanti rispetto all'ultima gara. Grosso, che festeggia le 400 panchine, riproporrà nella linea a tre in mediana, Konè tenuto a riposo contro i Ducali ma quasi certamente in campo domani.
Non cambia la linea difensiva, mentre in attacco sono da valutare le condizioni di Volpato. Non dovesse recuperare via libera a Fadera. Restano ancora fuori Berardi, Boloca e Romagna.