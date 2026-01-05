Coppa D'Africa, che lite tra Osimhen e Lookman: l'ex Napoli zittisce l'atalantino

La Nigeria batte 4-0 il Mozambico e approda ai quarti di finale di Coppa d'Africa. L'unica nota negativa della serata è stata, però, la lite tra i due compagni di squadra Lookman e Osimhen: durante un calcio d’angolo e con la vittoria al sicuro, l'ex attaccante del Napoli si arrabbia con un compagno di squadra colpevole di non avergli passato la palla. Lookman prova a intervenire per placare la lite ma a quel punto Osimhen si scaglia sull'atalantino zittendolo e urlandogli contro. I compagni lo portano via, Chelle comprende la situazione e lo sostituisce un minuto dopo. All'uscita dal campo il centravanti del Galatasaray è accompagnato dai fischi dello stadio.