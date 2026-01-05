Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa D'Africa, che lite tra Osimhen e Lookman: l'ex Napoli zittisce l'atalantino

05 Gen 2026 - 22:43
© X

© X

La Nigeria batte 4-0 il Mozambico e approda ai quarti di finale di Coppa d'Africa. L'unica nota negativa della serata è stata, però, la lite tra i due compagni di squadra Lookman e Osimhen: durante un calcio d’angolo e con la vittoria al sicuro, l'ex attaccante del Napoli si arrabbia con un compagno di squadra colpevole di non avergli passato la palla. Lookman prova a intervenire per placare la lite ma a quel punto Osimhen si scaglia sull'atalantino zittendolo e urlandogli contro. I compagni lo portano via, Chelle comprende la situazione e lo sostituisce un minuto dopo. All'uscita dal campo il centravanti del Galatasaray è accompagnato dai fischi dello stadio.

Ultimi video

02:32
Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

02:48
SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

03:10
SRV RULLO SCUDETTO UNA POLTRONA PER TRE 5/1 (MUSICATO)

Inter-Milan-Napoli: lo scudetto è una poltrona per 3

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

00:58
CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

01:03
CLIP MN OK MICELI MERCATO INTER 5/1 SRV

Inter-Cancelo, c'è un ostacolo: ecco la mossa del Barcellona

02:04
SRV RULLO INTER "LA VOCE" DI CHIVU TRA PARMA E NAPOLI 5/1 SRV

Inter, Chivu fa la "voce grossa" nella settimana della verità

01:29
SRV RULLO VIGILIE LECCE-ROMA PISA-COMO 05 01

La Roma a Lecce per il riscatto

02:09
SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

01:51
SRV RULLO AMORIM VIA E GLI ALTRI ALLENATORI "IN VACANZA" 5/1 (MUSICATO) SRV

Amorim cacciato dallo United: tanti allenatori vip senza lavoro

01:32
SRV RULLO MILAN LA LEGGE DEL PRIMO TIRO 5/1 SRV

Milan, la dura legge del gol: al primo tiro segna

01:45
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA SASSUOLO 5/1 SRV

La Juventus con il Sassuolo per tornare a vincere

01:48
SRV RULLO NAPOLI "RINATO", TESTA ALL'INTER 5/1 SRV

Il Napoli vola: ora il test San Siro con l'Inter

01:36
La Roma non fa paura

La Roma non fa paura

01:39
16 gare senza sconfitte

16 gare senza sconfitte

02:32
Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Enzo Maresca

Da Amorim a Zidane passando per Tudor e Pioli: i top allenatori svincolati

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:10
Sassuolo, contro la Juventus torna Konè
22:43
Coppa D'Africa, che lite tra Osimhen e Lookman: l'ex Napoli zittisce l'atalantino
22:10
Il Lecce contro la Roma recupera Sottil, out Morente
22:04
Coppa d'Africa: Lookman e Osimhen a segno, tutto facile per la Nigeria
21:41
Roma in emergenza a Lecce, scelte obbligate per Gasperini