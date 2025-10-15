Nuovo stadio Roma, riunione in Campidoglio: "Progetto entro l'anno"

Per la realizzazione dello stadio della Roma nell'area di Pietralata, informa una nota del Campidoglio, "si è svolta oggi - coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti - una riunione con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti dei giallorossi per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi". "L'incontro - prosegue la nota -, durato un'ora e mezza, si è svolto in un clima molto positivo e ha confermato l'obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell'anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio. L'iter amministrativo che ne seguirà consentirà di rispettare le scadenze Uefa che fissano per la fine del mese di luglio 2026 il termine dei processi autorizzativi per la candidatura dell'impianto ad ospitare incontri degli Europei di calcio 2032".