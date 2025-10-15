Roma, Bailey torna in gruppo. Differenziato per Angeliño

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del big match di sabato sera all'Olimpico contro l'Inter. Il tecnico della Roma finalmente riabbraccia il nuovo acquisto Leon Bailey dopo che l'attaccante giamaicano si era infortunato nel primo allenamento dopo il suo arrivo dall'Aston Villa. Da oggi il calciatore è parzialmente tornato in gruppo e potrebbe anche spuntare la sua prima convocazione contro i nerazzurri. Per quanto riguarda invece il lungodegente Angeliño, lo spagnolo risulta essere affetto da bronchite asmatica e ha svolto lavoro differenziato.