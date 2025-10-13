Nkunku in gol con la Francia, messaggio ad Allegri: si candida per la Fiorentina

Con Pulisic e Gimenez che rientreranno a Milanello all'ultimo momento tra giovedì e venerdì e con Leao ancora non al meglio della condizione, del resto contro la Viola Massimiliano Allegri potrebbe decidere di affidarsi dall'inizio proprio a Nkunku in attacco. Una scelta dettata in parte dalla necessità e in parte dal buon momento del francese dopo la rete in nazionale. Sigillo che potrebbe tornare utile all'ex Chelsea anche in Serie A consentendogli di guadagnare minutaggio, giocare con più fiducia ed efficacia anche in zona gol e iniziare a ritagliarsi un ruolo diverso anche nelle gerarchie di mister Allegri.