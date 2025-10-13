Logo SportMediaset
Nkunku in gol con la Francia, messaggio ad Allegri: si candida per la Fiorentina

Pulisic e Gimenez rientreranno all'ultimo dagli impegni con Usa e Messico e Leao non è al meglio

13 Ott 2025 - 22:48

Nkunku batte un colpo in nazionale e manda un messaggio forte e chiaro a Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato. Schierato da Deschamps contro l'Islanda insieme a Mateta e Olise, il francese ha firmato la rete dell'1-1 su assist di Digne rispondendo presente nel migliore dei modi a 330 giorni dall'ultima gara da titolare con la maglia dei "Galletti" (3-1 a San Siro contro l'Italia con doppietta di Rabiot). Un gol che accende i fari sull'ex Chelsea non solo in patria, ma anche in chiave rossonera, candidandolo a un posto da protagonista per la gara contro la Fiorentina

Milan, Nkunku accende San Siro: gol capolavoro ed esultanza con il palloncino

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Con Pulisic e Gimenez che rientreranno a Milanello all'ultimo momento tra giovedì e venerdì e con Leao ancora non al meglio della condizione, del resto contro la Viola Massimiliano Allegri potrebbe decidere di affidarsi dall'inizio proprio a Nkunku in attacco. Una scelta dettata in parte dalla necessità e in parte dal buon momento del francese dopo la rete in nazionale. Sigillo che potrebbe tornare utile all'ex Chelsea anche in Serie A consentendogli di guadagnare minutaggio, giocare con più fiducia ed efficacia anche in zona gol e iniziare a ritagliarsi un ruolo diverso anche nelle gerarchie di mister Allegri. 

milan
nkunku

