Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Figc, già venduti 35mila biglietti per Italia-Norvegia a San Siro

15 Ott 2025 - 15:11

Il giorno dopo il successo con Israele, il quinto consecutivo nel girone, la Nazionale già guarda alle ultime due gare di qualificazione al Mondiale in programma a novembre: giovedì 13 gli Azzurri saranno di scena a Chisinau per affrontare la Moldova e domenica 16 ospiteranno a Milano la Norvegia, prima a punteggio pieno nel Gruppo I a quota 18 punti con tre lunghezze di vantaggio sull'Italia. Per la sfida con gli scandinavi sono stati già venduti 35.000 biglietti e lo stadio 'Giuseppe Meazza' va quindi ancora una volta riempiendosi dopo il record d'incasso (1.683.000 euro) per un match della Nazionale fatto registrare otto mesi fa, in occasione della sconfitta con la Germania nella gara d'andata dei quarti di finale di Nations League. I tagliandi - in vendita a partire da 14 euro - possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. Il 15 maggio 1910 l'Italia giocò sul campo dell'Arena Civica la prima gara della sua storia battendo con un netto 6-2 la Francia. Milano ha tenuto a battesimo anche la nascita del mito Azzurro, visto che il 6 gennaio 1911 contro l'Ungheria l'Italia indossò per la prima volta la maglia azzurra. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (63, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 5 sconfitte), nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l'Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l'Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.

Ultimi video

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

01:38
Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

01:32
Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

01:34
Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

01:02
Vlahovic a segno

Vlahovic a segno

01:46
Una vita sempre al centro

Mikhitaryan: una vita sempre al centro

01:01
Yildiz ancora a segno

Yildiz ancora a segno

01:05
Portogallo, CR7 non basta

Portogallo, CR7 non basta

01:35
Serie A, la ripartenza

Serie A, si riparte: subito due big match

01:36
Gli incidenti di Udine

Gli incidenti di Udine

02:10
Azzurri verso i playoff

Azzurri verso i playoff

01:58
Donnarumma e Locatelli

Donnarumma e Locatelli

00:59
MCH FESTA QATAR AL MONDIALE 15/10 MCH

Il Qatar si qualifica al Mondiale: grande festa a Doha

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

I più visti di Calcio

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:00
Bologna, ancora differenziato per Ciro Immobile
15:30
Roma, Bailey torna in gruppo. Differenziato per Angeliño
15:11
Figc, già venduti 35mila biglietti per Italia-Norvegia a San Siro
15:07
Fiorentina, per Kean niente lesioni. Sarà valutato giorno per giorno
14:19
Nuovo stadio Roma, riunione in Campidoglio: "Progetto entro l'anno"