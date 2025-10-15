Fiorentina, per Kean niente lesioni. Sarà valutato giorno per giorno

"Moise Kean è rientrato lunedì sera e abbiamo subito iniziato le terapie. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato alcun tipo di lesione, l'evento distorsivo ovviamente c'è stato, speriamo di iniziare a farlo lavorare sul campo quanto prima". Lo ha detto il dottor Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, nel solito punto della situazione infortunati in casa viola. "Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorni dopo giorno", ha aggiunto parlando ai canali social del club.