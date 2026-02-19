Conference League, le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina
La Fiorentina si presenta in Polonia per la sfida d'andata dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, ma con un occhio guarda già al derby toscano di lunedì contro il Pisa. Il sogno di replicare un bel percorso nella terza coppa europea, come accaduto nelle ultime stagioni (due finali e una semifinale raggiunte), al momento si scontra con la necessità di trovare la strada per la salvezza in Serie A.
Anche per questo, nemmeno partiti per la Polonia Kean, De Gea (fra i pali Lezzerini), Solomon, Dodò, Gudmundsson, oltre a Brescianini e Rugani fuori dalla lista Uefa. Vanoli ha portato con sè tanti Primavera e ha dato fiducia a Harrison e Fazzini al fianco di Piccoli in attacco.
Le formazioni ufficiali di Jagellonia-Fiorentina:
Jagellonia (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. All. Siemieniec. A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Sylla, Krasiewicz, Kozlowski.
Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli. A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini.