Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: non basta Bartesaghi, Laurienté frena i rossoneri

LE PAGELLE

MILAN (3-5-1-1)

Maignan 6 - Compie una parata importante, su tocco ravvicinato di Thorstvedt, ma non può nulla sui gol di Koné e Laurienté

Tomori 5.5 - Se la cava benino contro Fadera, ma si perde Laurienté sul gol del 2-2

Gabbia 5 - Per la prima volta in stagione decisamente fuorigiri. Permette troppo facilmente a Pinamonti la sponda per l'inserimento-gol di Koné e commette qualche altro errore banale sia in palleggio che in marcatura. Esce al 15' della ripresa per un problema al ginocchio che preoccupa in vista della Supercoppa

dal 15' st De Winter 5.5 - Come Gabbia, è troppo morbido nella marcatura di Pinamonti sul 2-2

Pavlovic 6 - Anche lui si fa sorprendere da Koné sull'1-0 del Sassuolo, ma poi si riassesta e tutto sommato fornisce una prova solida sia in copertura che in fase offensiva

Saelemaekers 6.5- Si presenta con un destro alto dopo appena 13" e con un fallaccio su Muharemovic che avrebbe meritato il giallo. Assatanato, alterna ottime iniziative a qualche errore, restando comunque tra i più pericolosi del Milan

dal 46' st Athekame sv - Pochi minuti nel finale

Loftus-Cheek 6.5 - Non sembra in grande giornata, ma poi trova l'assist per Bartesaghi e ritrova voglia e fiducia. Prova discreta anche se, come dice Allegri, sembra sempre un giocatore non del tutto conscio delle proprie, enormi, potenzialità

Modric 5.5 - Meno lucido del solito, fa fatica a trovare linee di passaggio efficaci in verticale. Perde qualche pallone di troppo come se gli mancasse un appoggio sia orizzontalmente che tra le linee. Avvia azione che porta al primo gol di Bartesaghi

Rabiot 5.5 - Ha una doppia occasione alla mezz'ora, ma non riesce a infilare Muric e perde la sanguinosa palla che avvia l'azione del gol di Koné. Per il resto la solita prova ordinata, anche se in calo rispetto a Torino, e un gol annullato per fuorigioco

Bartesaghi 8 - Alla sua crescita, evidente, mancava solo il primo gol in Serie A ed è un gol bellissimo che arriva andando a chiudere da quinto un favoloso assist di Loftus-Cheek. Come non bastasse a inizio ripresa si ripete, questa volta su assist di Nkunku, beffando Muric sul primo palo. La sua giornata di gloria, però, non è sufficiente a regalare i tre punti al Milan

dal 46' st Estupinan sv - Pochi minuti nel finale

Pulisic 5.5 - Dopo gli splendori di Torino, stecca clamorosamente il primo tempo. Cresce nella ripresa e troverebbe anche la rete del 3-1 se l'azione non fosse viziata da un fallo di Loftus-Cheek. Lascia spazio a Ricci negli ultimi 20 minuti.

dal 28' st Ricci 6 - Gara ordinata senza grandi guizzi

Nkunku 6.5 - Toh, si è svegliato Nkunku. Comincia malino, ma questa volta cresce davvero con il passare dei minuti. Arretra a cercare palloni e si trasforma in preziosissimo assist-man per il 2-1 di Bartesaghi, dimostrando di poter essere utile alla causa

All. Allegri 5 - Si sbraccia, si infuria, ma qualche problema del Milan dipende anche da lui. Ha l'attenuante di non avere centravanti di ruolo disponibili, ma fare due punti in casa contro le tre neo-promosse (Cremonese, Pisa e Sassuolo) è un limite non da poco



IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 2-2

Milan (3-5-1-1): Maignan 6; Tomori 5.5, Gabbia 5 (14' st De Winter 5.5), Pavlovic 6; Saelemaekers 6.5 (46' st Athekame sv), Loftus-Cheek 6.5, Modric 5.5, Rabiot 5.5, Bartesaghi 8 (46' st Estupinan sv); Pulisic 5.5 (28' st Ricci 6), Nkunku 6.5.

A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri 5

Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 4.5, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Candé 5.5 (15' st Doig 6); Thorstvedt 6, Matic 7, Koné 7; Volpato 5 (41' st Moro sv), Pinamonti 7 (41' st Cheddira sv), Fadera 5.5 (15' st Laurienté 7).

A disp.: Satalino, Zacchi, Lipani, Vranckx, Odenthal, Coulibaly, Iannoni, Pierini. All.: Longo 7 (Grosso squalificato)

Arbitro: Crezzini

Marcatori: 13' Koné (S), 34' e 2' st Bartesaghi (M), 32' st Laurienté (S)

Ammoniti: Loftus-Cheek (M), Fadera, Muharemovic, Thorstvedt (S)

Espulsi: -