Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: non basta Bartesaghi, Laurienté frena i rossoneri

Non basta la doppietta di Bartesaghi dopo il vantaggio firmato Koné. Il tecnico rossonero non riesce a sfatare il doppio tabù Sassuolo e neo-promossedi Alessandro Franchetti
Il Milan e Allegri non sfatano il tabù Sassuolo e si fanno nuovamente fermare da una neo-promossa perdendo una grande occasione per arrivare all'appuntamento con la Supercoppa da primi della classe. Contro i neroverdi finisce 2-2 al termine di una partita in cui succede davvero di tutto.
Al 13' è Koné, su splendido assist di Pinamonti, a sbloccare la partita con un tocco sotto su uscita di Maignan. Al 34' Bartesaghi sfrutta da quinto un passaggio illuminante di Loftus-Cheek per trovare il pareggio e, a inizio ripresa (47'), si ripete con un sinistro sul primo palo con la collaborazione di Nkunku.
Quando però la partita sembra chiusa e dopo due gol annullati (a Pulisic per fallo di Loftus e a Rabiot per fuorigioco), Laurienté firma il 2-2 di precisione (ancora assist di Pinamonti) e per poco non ribalta di nuovo la gara (palo clamoroso a Maignan battuto). Per Allegri finisce con molti rimpianti, la brutta notizia dell'infortunio di Gabbia da valutare e una certezza: contro le piccole il Milan soffre davvero troppo.
LE PAGELLE
MILAN (3-5-1-1)
Maignan 6 - Compie una parata importante, su tocco ravvicinato di Thorstvedt, ma non può nulla sui gol di Koné e Laurienté
Tomori 5.5 - Se la cava benino contro Fadera, ma si perde Laurienté sul gol del 2-2
Gabbia 5 - Per la prima volta in stagione decisamente fuorigiri. Permette troppo facilmente a Pinamonti la sponda per l'inserimento-gol di Koné e commette qualche altro errore banale sia in palleggio che in marcatura. Esce al 15' della ripresa per un problema al ginocchio che preoccupa in vista della Supercoppa
dal 15' st De Winter 5.5 - Come Gabbia, è troppo morbido nella marcatura di Pinamonti sul 2-2
Pavlovic 6 - Anche lui si fa sorprendere da Koné sull'1-0 del Sassuolo, ma poi si riassesta e tutto sommato fornisce una prova solida sia in copertura che in fase offensiva
Saelemaekers 6.5- Si presenta con un destro alto dopo appena 13" e con un fallaccio su Muharemovic che avrebbe meritato il giallo. Assatanato, alterna ottime iniziative a qualche errore, restando comunque tra i più pericolosi del Milan
dal 46' st Athekame sv - Pochi minuti nel finale
Loftus-Cheek 6.5 - Non sembra in grande giornata, ma poi trova l'assist per Bartesaghi e ritrova voglia e fiducia. Prova discreta anche se, come dice Allegri, sembra sempre un giocatore non del tutto conscio delle proprie, enormi, potenzialità
Modric 5.5 - Meno lucido del solito, fa fatica a trovare linee di passaggio efficaci in verticale. Perde qualche pallone di troppo come se gli mancasse un appoggio sia orizzontalmente che tra le linee. Avvia azione che porta al primo gol di Bartesaghi
Rabiot 5.5 - Ha una doppia occasione alla mezz'ora, ma non riesce a infilare Muric e perde la sanguinosa palla che avvia l'azione del gol di Koné. Per il resto la solita prova ordinata, anche se in calo rispetto a Torino, e un gol annullato per fuorigioco
Bartesaghi 8 - Alla sua crescita, evidente, mancava solo il primo gol in Serie A ed è un gol bellissimo che arriva andando a chiudere da quinto un favoloso assist di Loftus-Cheek. Come non bastasse a inizio ripresa si ripete, questa volta su assist di Nkunku, beffando Muric sul primo palo. La sua giornata di gloria, però, non è sufficiente a regalare i tre punti al Milan
dal 46' st Estupinan sv - Pochi minuti nel finale
Pulisic 5.5 - Dopo gli splendori di Torino, stecca clamorosamente il primo tempo. Cresce nella ripresa e troverebbe anche la rete del 3-1 se l'azione non fosse viziata da un fallo di Loftus-Cheek. Lascia spazio a Ricci negli ultimi 20 minuti.
dal 28' st Ricci 6 - Gara ordinata senza grandi guizzi
Nkunku 6.5 - Toh, si è svegliato Nkunku. Comincia malino, ma questa volta cresce davvero con il passare dei minuti. Arretra a cercare palloni e si trasforma in preziosissimo assist-man per il 2-1 di Bartesaghi, dimostrando di poter essere utile alla causa
All. Allegri 5 - Si sbraccia, si infuria, ma qualche problema del Milan dipende anche da lui. Ha l'attenuante di non avere centravanti di ruolo disponibili, ma fare due punti in casa contro le tre neo-promosse (Cremonese, Pisa e Sassuolo) è un limite non da poco
IL TABELLINO
MILAN-SASSUOLO 2-2
Milan (3-5-1-1): Maignan 6; Tomori 5.5, Gabbia 5 (14' st De Winter 5.5), Pavlovic 6; Saelemaekers 6.5 (46' st Athekame sv), Loftus-Cheek 6.5, Modric 5.5, Rabiot 5.5, Bartesaghi 8 (46' st Estupinan sv); Pulisic 5.5 (28' st Ricci 6), Nkunku 6.5.
A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri 5
Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 4.5, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Candé 5.5 (15' st Doig 6); Thorstvedt 6, Matic 7, Koné 7; Volpato 5 (41' st Moro sv), Pinamonti 7 (41' st Cheddira sv), Fadera 5.5 (15' st Laurienté 7).
A disp.: Satalino, Zacchi, Lipani, Vranckx, Odenthal, Coulibaly, Iannoni, Pierini. All.: Longo 7 (Grosso squalificato)
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 13' Koné (S), 34' e 2' st Bartesaghi (M), 32' st Laurienté (S)
Ammoniti: Loftus-Cheek (M), Fadera, Muharemovic, Thorstvedt (S)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
• Il Milan ha vinto solamente una delle ultime cinque partite di Serie A contro il Sassuolo (3N, 1P).
• L’ultimo difensore a firmare una doppietta in Serie A a un’età inferiore a quella di Davide Bartesaghi oggi (19 anni e 350 giorni) è stato Ibrahima Mbaye nel marzo 2014 (19 anni e 110 giorni).
• Quella di Davide Bartesaghi è la doppiettà più giovane di un giocatore del Milan in Serie A da settembre 2012 (Stephan El Shaarawy, più giovane di appena 15 giorni).
• Tra i difensori a segno in questo campionato di Serie A, Davide Bartesaghi è il più giovane.
• Davide Bartesaghi ha segnato all’età di 19 anni e 350 giorni, difensore italiano più giovane del Milan a segno in Serie A da Paolo Maldini il 28 febbraio 1988 (19 anni e 247 giorni).
• Ismaël Koné ha trovato tre gol in questo campionato, migliorando il suo score di due reti del 2024/25 tra Rennes e Marsiglia.
• Il Milan è la squadra contro cui Armand Laurienté ha realizzato più gol in Serie A: quattro reti in quattro sfide.
• Per la prima volta Andrea Pinamonti ha fornito due assist in una singola partita di Serie A.
• Era dal 7 novembre 2024 contro il Como che Andrea Pinamonti non trovava un assist in Serie A.