Serie A

Gli arbitri della 25.a giornata: Inter-Juventus a La Penna

Definito il fischietto per l'attesissimo derby d'Italia: Napoli-Roma a Colombo, Sacchi per Lazio-Atalanta, Milan con Fabbri

12 Feb 2026 - 12:17
videovideo

Sarà Federico La Penna ad arbitrare Inter-Juventus, l'attesissimo derby d'Italia in programma sabato sera a San Siro come match clou della 25.a giornata di Serie A. L'altra sfida al top del turno, Napoli-Roma, sarà diretta da Colombo. Sono stati invece designati Sacchi per Lazio-Atalanta e Fabbri per Pisa-Milan.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

PISA – MILAN    Venerdì 13/02 h.20.45

FABBRI

IMPERIALE – PASSERI

IV:      PICCININI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       SERRA

COMO – FIORENTINA    Sabato 14/02 h. 15.00

MARCHETTI

BACCINI – POLITI

IV:      DI MARCO

VAR:     MARESCA

AVAR:       GIUA

LAZIO – ATALANTA    Sabato 14/02 h. 18.00

SACCHI J.L.

PERROTTI – LAUDATO

IV:       DI BELLO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:        GARIGLIO

INTER – JUVENTUS    Sabato 14/02 h. 20.45

LA PENNA (foto)

MELI – ALASSIO

IV:     DOVERI

VAR:     CHIFFI

AVAR:     ABISSO

UDINESE – SASSUOLO    h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

PRETI – TRINCHIERI  

IV:      MANGANIELLO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     CHIFFI

CREMONESE – GENOA    h. 15.00

SOZZA 

VECCHI – MASTRODONATO

IV:     RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GARIGLIO

PARMA – H. VERONA    h. 15.00

PAIRETTO

BAHRI – EL FILALI

IV:       MARINELLI

VAR:     PATERNA

AVAR:     MARESCA

TORINO – BOLOGNA    h. 18.00

FOURNEAU

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:     MUCERA

VAR:      NASCA

AVAR:       MARIANI

NAPOLI – ROMA    h. 20.45

COLOMBO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       MARCENARO

VAR:      ABISSO

AVAR:      AURELIANO

CAGLIARI – LECCE    Lunedì 16/02 h. 20.45

FELICIANI

LO CICERO – MOKHTAR

IV:     BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

