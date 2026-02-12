Inter Miami, infortunio per Messi: anche l'Argentina osserva

A dieci giorni dalla prima giornata di MLS, l'Inter Miami annuncia l'infortunio di Lionel Messi. Il club ha comunicato che il fuoriclasse argentino non ha preso parte all’allenamento di ieri a causa di un’elongazione muscolare, un problema rimediato nell'amichevole in Ecuador contro il Barcellona SC della scorsa settimana. Al momento i tempi di recupero sono abbastanza incerti e l'Inter Miami ha precisato che il ritorno graduale agli allenamenti dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni nei prossimi giorni. La sua presenza contro Los Angeles FC resta quindi in dubbio. Anche l'Argentina osserva con attenzione in vista dei prossimi impegni internazionali.