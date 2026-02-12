Pisa in total black contro il Milan, quarta divisa in edizione limitata

"Una notte importante alla Cetilar Arena, una maglia speciale per il Pisa che affronterà nell'anticipo della 25/a giornata della Serie A il Milan, una gara che ritorna sotto la Torre dopo 35 anni (l'ultima volta fu il 14 aprile 1991): i nerazzurri scenderanno in campo con una divisa total black, nella quale risplende la croce pisana, una delle caratteristiche storiche della città e del senso di appartenenza dei tifosi". Così il club sul proprio sito internet annuncia il debutto della quarta divisa stagionale nel match di domani sera. "Firmata Adidas, sponsor tecnico ufficiale del Pisa - prosegue la nota - la quarta maglia della stagione 2025-2026, che sarà utilizzata soltanto in questa gara, sarà in vendita da domani alle 10 presso lo store ufficiale del club e online. Saranno disponibili 500 pezzi numerati". 

