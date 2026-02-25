Barcellona, le regole ferree di Flick: "Ritardo di 10'? 40.000 euro di multa"
© Getty Images
In casa Barcellona, con l'allenatore Hansi Flick è vietato sgarrare. In ogni situazione, il tecnico tedesco chiede disciplina ai massimi livelli, puntualità compresa.
In un'intervista a El Hormiguero, Pedri e Ferran Torres hanno infatti raccontato delle multe salatissime imposte da Flick, addirittura 40.000 euro per 10 minuti di ritardo il giorno della partita. "Se quel giorno arrivi venti minuti dopo, forse è meglio non presentarsi", ha scherzato Pedri, "però capisco perché arrivare in ritardo è una mancanza di rispetto verso i compagni".