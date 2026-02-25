Allarme sicurezza verso i Mondiali in Messico: Bolivia e Portogallo scrivono alla Fifa

Il torneo di qualificazione, che assegnerà due posti per il Mondiale 2026, si terrà a Guadalajara e Monterrey, con la partecipazione di Bolivia, Giamaica, Iraq, Congo, Nuova Caledonia e Suriname. La Bolivia affronterà il Suriname il 26 marzo a Monterrey. Preoccupazioni analoghe sono state espresse anche dal Portogallo. La Federazione portoghese di calcio ha fatto sapere di monitorare attentamente la situazione in vista dell'amichevole del 28 marzo allo Stadio Azteca, a Città del Messico, contro i padroni di casa, precisando che la priorità assoluta è la tutela di giocatori - è attesa la presenza di Cristiano Ronaldo - staff e tifosi.