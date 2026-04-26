Serie A, Milan-Juventus 0-0: punto con poche emozioni per Allegri e Spalletti

LE STATISTICHE

- Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, Milan e Juventus hanno pareggiato 0-0 entrambi i match stagionali in campionato.

- Quarto 0-0 nelle ultime cinque partite tra Milan e Juventus in Serie A: questo risultato è capitato tante volte quante nelle precedenti 41 sfide tra queste due formazioni nel massimo campionato.

- 60° pareggio nella Serie A a girone unico tra Milan e Juventus: solo due sfide sono terminate più spesso in parità nella storia del torneo – 62 sia i derby della capitale tra Roma e Lazio, sia i match tra Roma e Fiorentina (60 anche Milan-Lazio e Torino Lazio).

- Il Milan (sei partite consecutive a secco contro la Juventus) ha mancato l’appuntamento con il gol per sei gare di fila in Serie A contro un singolo avversario per la seconda volta nella sua storia (sei anche contro la Triestina tra dicembre 1935 e marzo 1938).

- La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime sette sfide disputate in Serie A, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle 21 precedenti – nel periodo (dal 7 marzo scorso) è la formazione che ne conta di più nei cinque principali campionati europei (sei, appunto).

- La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite disputate in Serie A (5V, 3N) e da inizio marzo scorso è l’unica formazione ancora imbattuta nel massimo campionato.

- Il Milan ha pareggiato una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (1-1 vs Como), interrompendo una striscia di otto incontri di fila senza segni “X” nella competizione (4V, 4P).

- La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in almeno quattro partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il maggio e il settembre 2024 (serie di sette in quel caso).

- La Juventus non è riuscita a segnare solo per la quarta volta nelle 24 partite di Serie A disputate dall’arrivo di Luciano Spalletti in panchina a inizio novembre 2025.

- Il Milan non ha segnato in tre delle sue ultime quattro partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 35 disputate nella competizione.

- Il Milan ha terminato senza gol realizzati due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo ottobre-novembre 2024, con Paulo Fonseca allenatore.

- Christian Pulisic non ha segnato in nessuna delle sue ultime 16 partite disputate in Serie A, suo digiuno più lungo in carriera nei cinque principali campionati europei al pari di quello con il Chelsea in Premier League tra ottobre 2022 e maggio 2023.

- Solamente Mattia Zaccagni (16) e Vitinha (15) hanno provocato più cartellini avversari rispetto ad Alexis Saelemaekers (14) nel campionato di Serie A in corso.

- Tutti gli ultimi sei primi tempi delle sfide tra Milan e Juventus in Serie A sono terminati sul punteggio di 0-0.

- Nessun giocatore del Milan ha colpito più legni di Alexis Saelemaekers nel campionato di Serie A in corso (tre, come Santiago Gimenez).

- Mike Maignan ha raggiunto contro la Juventus quota 200 presenze con la maglia del Milan tra tutte le competizioni.

- Niclas Fullkrug ha raggiunto in questo incontro le 200 presenze in carriera nei cinque principali campionati europei.